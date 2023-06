Kaufoption für "besten Jungprofi" abgelehnt: FC Bayern holt Talent zurück!

In der Champions League musste Malik Tillman (21, r.) auch gegen den FC Liverpool und Virgil van Dijk (31) ran. © Nigel Roddis / AFP

Nach Kicker-Informationen machte der deutsche Rekordmeister von seinem vertraglich festgelegten Vetorecht Gebrauch und schob dem festen Transfer des gebürtigen Nürnbergers in die schottische Hauptstadt so einen Riegel vor.

Das FCB-Eigengewächs war im vergangenen Sommer leihweise in die Premiership gewechselt, die Luftveränderung sollte sich vollends bezahlt machen.

In 28 Liga-Partien steuerte der 21-jährige Offensivakteur zehn Treffer sowie vier Vorlagen bei und wurde dafür von den Kollegen zum "Young Player of the Year" - also dem besten Jungprofi der Saison - gewählt.

Eigentlich hätten die Rangers das Sturmjuwel auch gern langfristig gebunden, allerdings ließen sich die Münchner offenbar eine Einspruchs- und eine Rückkauf-Klausel in den Deal einbauen. Die Kaufoption soll dem Bericht zufolge bei sechs Millionen Euro gelegen haben.

Noch vor wenigen Wochen sprach Glasgow-Coach Michael Beale (42) gegenüber der BBC von einer grundsätzlichen Absprache der Vereine: "Die Klubs haben immer wieder miteinander gesprochen und eine Einigung erzielt, aber die wichtigste Person dabei ist Malik", so der Trainer Anfang Mai.