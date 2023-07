FC Bayern im Keeper-Dilemma: Neuer braucht noch Zeit, was wird aus Sommer?

München - Manuel Neuer (37) arbeitet an seiner Rückkehr, die Rolle von Sven Ulreich (34) ist klar definiert - doch wie sieht es bei Yann Sommer (34) aus? Spielt der Keeper in der kommenden Saison überhaupt noch für den FC Bayern ?

Hat Yann Sommer (34) beim FC Bayern eine Zukunft? © Federico Gambarini/dpa

Vieles dürfte bei der Beantwortung der Frage von Neuer abhängen. Nach "Sky"-Informationen gibt es eine mündliche Vereinbarung zwischen dem Verein und Sommer, die es in sich hat: Sollte Neuer nach seinem Comeback direkt als Nummer eins gesetzt sein, darf der 34-Jährige den Klub sofort verlassen.

Den Verantwortlichen dürften spannende Wochen bevorstehen, denn derzeit ist noch nicht klar, wann und vor allem in welcher Verfassung der Kapitän der Münchner zurückkehren wird. Wie der Sender berichtet, wird sich sein Comeback gar verzögern.

So soll der Schlussmann nicht an der Asien-Reise des Rekordmeisters teilnehmen. Diese findet in diesem Jahr vom 24. Juli bis zum 3. August statt.

Zur Erinnerung: Das Supercup-Duell mit RB Leipzig steht bereits am 12. August (Samstag, 20.45 Uhr) auf dem Programm. In der Woche danach eröffnen die Münchner die Bundesligasaison freitagabends beim SV Werder Bremen (18. August, 20.30 Uhr).



Eigentlich sah das Ziel Neuers nach dessen Beinbruch vor, bereits zum Start der Vorbereitung wieder am Teamtraining teilzunehmen. Die Komplexität der Verletzung und langwierige Reha scheinen das letztlich aber unmöglich zu machen.