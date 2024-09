Musiala beim FC Bayern als der nächste Müller: Wie weit geht der Rekordmeister?

Spielt Jamal Musiala (21) auch in einigen Jahren noch im Dress des FC Bayern? Der nächste Sommer könnte es zeigen. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

"Ich schätze den Jamal unheimlich, wenn man sieht, was er für eine Entwicklung genommen hat, ist das schon unglaublich. Viele sagen, dass er einmal der weltbeste Spieler sein wird. Insofern wollen wir alles versuchen, ihn langfristig an den FC Bayern zu binden", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer (70) nicht umsonst in einem Gespräch mit "Sky".

Der Vertrag des Youngsters an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer des Jahres 2026. Je früher die Zukunft Musialas geklärt ist, desto besser stehen die Chancen für den Rekordmeister, den international begehrten Nationalspieler zu binden.

Der Marktwert bewegt sich derzeit weit jenseits von 100 Millionen Euro. "Transfermarkt.de" taxiert ihn auf stolze 130 Millionen Euro (!) - Tendenz steigend.

Nur sechs Spieler liegen demnach vor Musiala, Florian Wirtz (21, Bayer Leverkusen) und Rodri (28, Manchester City) gleichauf.

Angesichts der Tatsache, dass die Münchner vor fünf Jahren nur 200.000 Euro Ausbildungsentschädigung an den FC Chelsea zahlen mussten, um sich die Dienste Musialas zu sichern, handelt es sich um eine exorbitante Wertsteigerung. Ein Verkauf steht trotz dieser Summe aber nicht zur Debatte, stattdessen soll Musiala langfristig gebunden werden.