Ito im Kader, Tah im Anflug: Läuft Upamecanos Zeit beim FC Bayern ab?

München - Beim FC Bayern steht nach einer Spielzeit ohne Titelgewinn in diesem Sommer alles auf dem Prüfstand. Vor allem im Defensivbereich hatte der Rekordmeister zuletzt massive Probleme. Ein Streichkandidat: Dayot Upamecano.

Dayot Upamecano (25) spielt seit Sommer 2021 für den FC Bayern München. Die große Frage lautet derzeit: Wird das auch weiterhin der Fall bleiben? © Peter Kneffel/dpa

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger war im Sommer 2021 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gelotst worden, konnte die in ihn gesetzten hohen Erwartungen bislang allerdings nicht erfüllen. Das lag primär an seiner erheblichen Fehleranfälligkeit.

Der französische Nationalspieler kann an einem guten Tag zwar auf allerhöchstem Niveau agieren, seine (zahlreichen) Patzer waren mitunter jedoch kostspielig. Das dürften auch seine Teamkollegen unterbewusst ständig im Hinterkopf haben - eine Katastrophe für einen Spieler im Abwehrzentrum.

Denn: Patzt ein Abwehrakteur, ist das oft deutlich folgenreicher als bei einem offensiven Mitspieler.

Nur Fehler eines Schlussmannes kommen einer Mannschaft noch teurer zu stehen, was Manuel Neuer (38) trotz so mancher Weltklasseparade in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.