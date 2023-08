Vom FC Bayern nach Leverkusen? Stanisic kurz vor Werkself-Wechsel!

München - Josip Stanisic (23) wird den FC Bayern München wohl zeitnah verlassen - zumindest temporär. Der Abwehrspieler des Rekordmeisters soll Medienberichten zufolge an Bayer 04 Leverkusen verliehen werden.

Eine grundlegende Wechselfreigabe soll Stanisic, der beim letztlich deutlichen 4:0-Sieg der Münchner beim SV Werder Bremen zum Auftakt der 61. Saison des Oberhauses nicht im Kader von Trainer Thomas Tuchel (49) stand, bereits am gestrigen Freitagabend im Anschluss an die Partie erhalten haben.

Details zwischen beiden Vereinen sollen laut dem Bericht noch am heutigen Samstag geklärt werden. Unter anderem stehe eine mögliche Kaufoption für den Konkurrenten aus der Bundesliga zur Debatte.

Im Raum steht ein Leihgeschäft des noch bis zum Sommer 2026 an den Rekordmeister gebundenen Defensiv-Allrounders, der 2017 von der U17 des SC Fürstenfeldbruck an die Säbener Straße gewechselt war und somit als Eigengewächs der Bayern gilt.

Bayer startet am Nachmittag gegen RB Leipzig in die Spielzeit - das aber natürlich in jedem Fall noch ohne den Kroaten.