Kane lässt es bei Bundesliga-Debüt klingeln! Bayern schlägt Bremen

Bremen - Der Rekordmeister ist erfolgreich in die 61. Saison der Bundesliga gestartet! Beim SV Werder Bremen hat der FC Bayern München am 1. Spieltag einen 4:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Für Harry Kane war es ein Auftakt nach Maß.

Leon Goretzka für einen in der Vorbereitung stets gesetzten Konrad Laimer, Noussair Mazraoui für den wechselwilligen Benjamin Pavard und Min-jae Kim im Abwehrzentrum für Matthijs de Ligt neben Dayot Upamecano: Die Startelf der Münchner zum Saisonbeginn hatten viele so eher nicht erwartet.

Harry Kane (r.) feierte am 1. Spieltag im Dress des FC Bayern München ein Bundesliga-Debüt nach Maß! Der Stürmer verbuchte ein Tor und eine Vorlage. © Axel Heimken/dpa

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner, die sich am Wochenende mit einem 2:3 beim FC Viktoria Köln blamabel aus dem DFB-Pokal verabschiedet hatte, ackerte defensiv zwar nach Kräften und hatte bei einem wegen einer Abseitsstellung aberkannten Kopfballtor von Niclas Füllkrug nach einem Freistoß von Marvin Ducksch (10. Minute) auch etwas Pech.

Das war es trotz eines zweifelsohne couragierten Auftretens, das zumeist aus Hinterherlaufen und Dazwischenwerfen bestand, in Halbzeit eins aber.

Die Gäste bestimmten das Geschehen mit teilweise knapp 80 Prozent Ballbesitz (!) in gewohnter Manier. Ebenfalls - und sehr zum Leidwesen vieler Fans - in zuletzt gewohnter Manier dauerte es jedoch wieder einmal lange, dies auch in Zählbares umzumünzen.

Nach einigen nicht sonderlich überraschend auftretenden Wacklern in der Abwehr, daraus resultierenden Abschlüssen der Gastgeber während des zweiten Durchgangs und einem Pfostenkracher von Kingsley Coman (58.) war es in der 74. Minute dann aber doch so weit: Auf Zuspiel von Alphonso Davies war Kane am Sechzehner frei und traf zur 2:0-Vorentscheidung.

Gegen inzwischen kraftlose Bremer erhöhte Sané mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:0 (90.), ehe der eingewechselte Mathys Tel kurz vor dem Schlusspfiff für den letztlich vielleicht sogar einen Tick zu deutlichen 4:0-Endstand sorgte (90.+4).

Für die Münchner geht es nach dem Sieg nun am Sonntag der kommenden Woche am 2. Spieltag in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr) weiter. Werder gastiert einen Tag zuvor im Breisgau beim SC Freiburg (15.30 Uhr).