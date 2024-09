FC Bayern kämpfte lange um ihn: Darum ist dieser Mega-Transfer trotzdem nur Bankdrücker

Vincent Kompany (38) setzte bislang auf ein anderes Duo im Mittelfeld-Zentrum. © LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP

Die Münchner Bosse verhandelten über ein Jahr mit dem FC Fulham, um João Palhinha (29) im Juli schließlich für rund 50 Millionen Euro zu verpflichten.

Im vergangenen Sommer war der Deal in letzter Sekunde geplatzt und der damalige Trainer Thomas Tuchel (51) musste ohne seine oft zitierte "Holding Six" in die Saison starten.

Nachfolger Vincent Kompany (38) steht dieser Abräumer vor der Abwehrkette nun zur Verfügung. Doch Palhinha bringt es in den ersten drei Pflichtspielen gerade mal auf 29 Minuten Einsatzzeit. In die Startelf berief Kompany den Portugiesen bislang noch nicht.

Beim Liga-Auftakt in Wolfsburg kam der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler gar nicht zum Zug.

Das hat verschiedene Gründe.