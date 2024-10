Bayern-Keeper Neuer steht in der Kritik: Das sagt Coach Kompany

Schlussmann Manuel Neuer (38) und der FC Bayern können in dieser Saison noch nicht auf ganzer Linie überzeugen. © Sven Hoppe/dpa

Der Rekordmeister hat in der Champions League bei den Katalanen einen Abend zum Vergessen hingelegt. Kompany und Freund zweifeln vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga am morgigen Sonntag (15.30 Uhr) allerdings keinesfalls an dem Leistungsvermögen und der Klasse des 38-Jährigen.

"Er ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Rückhalt, eine große Persönlichkeit. Er ist sehr präsent", sagte Freund bei der Pressekonferenz vor dem Duell.

Und weiter: "Wir sind sehr froh, dass Manu bei uns im Tor steht. Es werden wieder Spiele kommen, wo wir anders über unseren Torwart sprechen werden, weil er wieder Spiele für uns gewonnen hat."

Lothar Matthäus (63) hatte nach dem Spiel in der "Bild" den Eindruck geäußert, dass Neuer "im Moment nicht der Rückhalt für die Mannschaft ist, wie er es in der Vergangenheit" war. "Manuel Neuer ist gerade nicht mehr Manuel Neuer." Der FCB-Keeper halte nicht die unhaltbaren Bälle: "Sein Torwartspiel hat sich verändert."