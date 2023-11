Tinte trocken! FC Bayern macht bei Talent Pavlović Nägel mit Köpfen

München - Nägel mit Köpfen! Der FC Bayern München hat Aleksandar Pavlović langfristig an sich gebunden und den gerade einmal 19 Jahre alte Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis zum Sommer des Jahres 2027 ausgestattet.

Der 19-Jährige war im Jahr 2011 im Alter von sieben Jahren von der Jugend des SC Fürstenfeldbruck an die Säbener Straße gewechselt. Er durchlief im Anschluss die Nachwuchsstationen und stand mehrfach im Kader der ersten Mannschaft. Beim 8:0 gegen den SV Darmstadt 98 durfte er unter Trainer Thomas Tuchel (50) endlich auch aktiv mitwirken.

Der Weg, den Pavlović erfolgreich beschritten hat, soll demnach ein Zeichen für sämtliche Talente in Reihen des Vereins sein. Die Botschaft ist klar: "Ihr könnt es über den Campus bis nach oben schaffen!"

Der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters schob nach: "Als echter Münchner hat er es in die erste Mannschaft des FC Bayern geschafft - unsere Fans träumen davon, dass solche Geschichten Realität werden, und uns im Klub geht es genauso."

"Wir freuen uns sehr für Aleksandar Pavlović, der in nur wenigen Tagen gleich zwei Premieren gefeiert hat: erst sein Bundesligadebüt, nun sein erster Profivertrag", erklärte Jan-Christian Dreesen (56).

"Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen und sehr glücklich, hier jetzt meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben", zeigte sich Pavlović zufrieden. "Davon habe ich geträumt, seit ich klein war. Vielen Dank an alle, die mich am FC Bayern Campus unterstützt haben." Jetzt gelte es für ihn dazuzulernen und auch weiter hart an sich zu arbeiten.