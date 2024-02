Neuer und Zaragoza! Neue Sorgen beim FC Bayern vor Kracher gegen Leverkusen?

Droht Manuel Neuer (37) gegen Bayer 04 Leverkusen auszufallen? Für den FC Bayern München wäre es ein bitterer Rückschlag. © Angelika Warmuth/dpa

Ohne Manuel Neuer (37) und den vorzeitig vom FC Granada an die Säbener Straße gelotsten Bryan Zaragoza (22) musste Trainer Thomas Tuchel (50) am Dienstag die Vorbereitung auf den Kracher im Kampf um die Tabellenspitze der Bundesliga, der am Samstag (18.30 Uhr) stattfindet, fortsetzen.

Der Keeper konnte laut Vereinsangaben aufgrund von leichten Knieproblemen nicht auf dem Rasen stehen, der Spanier wegen eines grippalen Infekts.

Die Vorzeichen könnten zweifelsohne besser sein. Immerhin: Tuchel darf auch weiterhin auf eine Rückkehr von Dayot Upamecano (Muskelfaserriss) und Joshua Kimmich (Schulterverletzung) hoffen.

Mit der Teilnahme am Trainingsbetrieb ist bei beiden demnach zur Wochenmitte zu rechnen.

Zeit genug für den Übungsleiter, um sich danach Gedanken darüber zu machen, ob ein Startelfeinsatz möglich wäre.