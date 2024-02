FC Bayern: Matthäus-Breitseite gegen Tuchel! Eine Sache missfällt Loddar besonders

München - Der Serienmeister FC Bayern geht mit zwei Punkten Rückstand in das Bundesliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen . Lothar Matthäus (62) bemängelt vor allem die fußballerische Entwicklung seines Ex-Klubs unter Trainer Thomas Tuchel (50).

Die Ergebnisse seien zwar gut, "aber es mangelt an der Attraktivität des Fußballs, die man von dieser stark besetzten Bayern-Mannschaft erwarten kann, auch trotz der zahlreichen Verletzungsausfälle".

Der Rekordnationalspieler sagte bei " Bild ", dass sich "Bayern unter Tuchel fußballerisch nicht so weiterentwickelt hat, wie es sich viele Fans erwartet haben, unter anderem auch ich".

Matthäus sieht beim FC Bayern noch viel Luft nach oben, "was die Attraktivität der Spielweise betrifft. In Leverkusen ist da nicht so viel Luft nach oben."

Die Qualität sei in München jedoch grundsätzlich da. In einigen Spielen wie zum Beispiel in Dortmund oder gegen Stuttgart habe man das auch gesehen.

"Aber solche Leistungen zeigen sie zu selten. Auch nicht in der Champions League. Etwa bei beiden glücklichen Siegen gegen Galatasaray."