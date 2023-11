Verletzung bei Blamage im Pokal: Lange Pause für Bayern-Kicker Matthijs de Ligt?

Wie die " Bild "-Zeitung am Donnerstagvormittag entsprechend berichtete, hat sich der Niederländer eine Verletzung am Innenband zugezogen.

"Wieder die gleiche Kapsel, es ist im Moment sehr schmerzhaft. Wir haben noch keine Diagnose", hatte der Übungsleiter der Roten, der in dieser Saison schon mehrfach mit personellen Problemen in der Abwehr zu kämpfen hatte, in Saarbrücken in der ARD gesagt. Während der Pressekonferenz nach der Partie ergänzte er zudem: "Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist."

Dem Coach steht vor dem Klassiker beim BVB derzeit nur Min-jae Kim (26), der bislang noch nicht wirklich überzeugen konnte, als einziger fitter Innenverteidiger zur Verfügung! Der zuletzt ebenfalls verletzte Dayot Upamecano (25) ist diese Woche zwar wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. Ob es für Samstag bereits reichen könnte, ist aber offen.