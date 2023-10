FC-Bayern-Mediziner geben grünes Licht! Neuer-Comeback schon gegen Mainz?

Manuel Neuer (37) hat seit Dezember 2022 kein Spiel mehr für den FC Bayern absolviert. © Soeren Stache/dpa

Wie der "Kicker" am Mittwoch berichtete, gaben die verantwortlichen Ärzte des Kapitäns sowie Torwarttrainer Michael Rechner (43) für einen Einsatz am kommenden Samstag bei Mainz 05 (18.30 Uhr/Sky). Nun müsse Chefcoach Thomas Tuchel (50) entscheiden.

Neuer hatte die Länderspielpause intensiv genutzt, um seine Rückkehr ins Tor der Münchner voranzutreiben. Auch bei der zweiten Mannschaft absolvierte der fünfmalige Welttorhüter mehrere Einheiten.

Tuchel hatte zuletzt gesagt, der 37-Jährige dürfe selbst entscheiden, wann er wieder spielen möchte.

In den ersten Spielen dieser Saison war Neuer von Ersatztorwart Sven Ulreich (35) meist gut vertreten worden. Drei Tage nach dem Mainz-Spiel geht es für die Münchner in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an.

Neuer hatte sich im vergangenen Dezember bei einer Skitour das Bein gebrochen und hat seitdem kein Spiel mehr für die Bayern bestritten.