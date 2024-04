Meisterschaft geht wohl nach Leverkusen: Diese Sache frustriert Bayern-Star Müller besonders

München - Thomas Müller (34) sieht den Kampf um die deutsche Meisterschaft als praktisch entschieden an. Er spricht über Folgen für den FC Bayern , dessen Serie damit bald wohl ein Ende finden wird. Einen Vorschlag hat er zur Heim- EM .

Thomas Müller (34, r.) hadert mit der Leistung des FC Bayern. © Tom Weller/dpa

Müller hat dem kommenden Meister der Liga Bayer Leverkusen gratuliert - zu einer eindrucksvollen Erfolgsserie. Die Werkself stürmt von Sieg zu Sieg.

Die Meisterschaft gehe in diesem Jahr "wohl nach Leverkusen. Mich frustriert, dass wir keine bessere Leistung hinbekommen haben und unser Potenzial zu selten zeigen können", schrieb Müller in seinem Newsletter an die vielen Bayern-Fans gerichtet.

"Aber an dieser Stelle ist mir auch wichtig, die Leistung der Werkself hervorzuheben. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ungeschlagen zu sein, ist richtig stark", führte der Ur-Bayer weiter aus und weiter: "Meine Gratulation zu dieser Erfolgsserie."

Der Vorsprung Leverkusens war am vergangenen Wochenende durch den Patzer der Bayern gegen Borussia Dortmund auf gigantische 13 Punkte angewachsen.

Der Titel ist frühestens bereits am 29. Spieltag für Leverkusen drin, dieser findet vom 10. bis 14. April statt.