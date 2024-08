FC Bayern mit Upamecano und Kim: Wie soll das nur gutgehen?

Min-jae Kim (27, r.) dürfte das derzeit wohl größte Sorgenkind in der Defensive des FC Bayern sein - das wurde gegen den VfL Wolfsburg erneut deutlich. © Swen Pförtner/dpa

Min-jae Kim (27) und Dayot Upamecano (25) sollen der in der vergangenen Saison mit 45 Gegentoren viel zu anfälligen Defensive der Münchner in dieser die nötige Sicherheit verleihen, um die von allen Seiten geforderte Wiedergutmachung zu betreiben.

Zumindest vorerst, denn Neuzugang Hiroki Ito (25), auf den wohl so mancher Fan nach dem Spiel in Wolfsburg hoffen dürfte, fehlt noch verletzt. Und Eric Dier (30) winkt unter Vincent Kompany (38) deutlich erkennbar die Rolle als Ergänzungsspieler.

Wobei das nach dem gestrigen Sonntag eigentlich nicht mehr in Stein gemeißelt sein dürfte. Weder Kim noch Upamecano gaben eine gute Figur ab, vor allem der Südkoreaner enttäuschte auf ganzer Linie. Sein folgenschwerer Patzer vor dem 1:2 steht sinnbildlich für die mangelhafte Gesamtleistung.

Sogar in der eigentlich so dominanten ersten Hälfte der Münchner leistete sich Kim viel zu viele unnötige Ballverluste, agierte unsicher und lasch. Kurz: Er war er der schlechteste Spieler der Bayern auf dem Feld und konnte sich bei Serge Gnabry und Co. bedanken, dass das zumindest mit Blick auf das Endergebnis beim Debüt seines neuen Trainers haarscharf folgenlos blieb.

Langfristig sind diese Auftritte, die man aus der zurückliegenden Rückrunde zur Genüge kennt, jedoch ein Problem.