Bayern-Desaster am Deadline Day: Meister einer der großen Verlierer

Immerhin: Die Offensive des FC Bayern München kann sich sehen lassen. Ob das aber - vor allem international - ausreichend ist, darf bezweifelt werden.

Da hilft es Tuchel wenig, mit Kingsley Coman (27), Leroy Sané (27), Serge Gnabry (28), Thomas Müller (33), Jamal Musiala (20) und Kane über brachiale Offensivpower zu verfügen. Mathys Tel (18) und Eric Maxim Choupo-Moting (34) gibt es ebenfalls noch.

Dem Kader fehlt es an mehreren Stellen an der notwendigen Balance, an Tiefe und darüber hinaus auch an Qualität für die wie üblich hochgesteckten Ziele - realistisch betrachtet ist es vielleicht sogar der schwächste seit einer extrem langen Zeit!

Dass trotz der 100 Millionen Euro für Kane und der 50 Millionen Euro für Kim letztlich ein Transferplus von mehr als 18 Millionen Euro erwirtschaftet werden konnte, kann darüber nicht hinwegtrösten.

Die finanzielle Sicht - etwa Gravenberch für stolze 40 Millionen Euro an den FC Liverpool abzutreten - und die sportliche passen schlicht nicht zusammen.

Vor allem, weil den Münchner womöglich ein wie immer sehr überteuertes Wintertransferfenster bevorsteht, sollen die Fehler noch während der Saison ausgebügelt werden.

Bis es jedoch überhaupt die Chance dazu gibt, kommen zu den vielen Englischen Wochen, die bis zur Winterpause aufgrund der verschiedenen Wettbewerbe anstehen, noch Länderspiele sowie damit verbundene kräftezehrende Reisen hinzu.

Der gestrige "Deadline Day", aus dem der FC Bayern ohne Wenn und Aber als einer der größten Last-Minute-Verlierer hervorgegangen ist, dürfte deshalb sicherlich sowohl intern als auch extern noch eine ganze Zeit lang nachhallen ...