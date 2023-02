FC Bayern mit Zittersieg in Paris: Sorge um Matchwinner Coman, Kahn warnt vor Gefahr

"In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst - nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt", bemerkte Kahn.

Am 8. März kommt es in München zum entscheidenden Rückspiel.

Diese Leistung müssen wir mitnehmen ins Rückspiel", betonte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern in der Nacht zum Mittwoch bei seiner Bankettrede auf einer Feier mit Sponsoren und Edelfans in der französischen Hauptstadt.

Kingsley Coman (26) hielt sich nach seinem Treffer gegen seinen Jugendverein mit seinem Jubel zurück. © FRANCK FIFE / AFP

Matchwinner Kingsley Coman (26), der das Spiel gegen seinen Jugendverein mit einem Volley-Treffer in der 53. Minute entschied, musste in der 75. verletzt ausgewechselt werden. Zuvor hatte er sich die linke Wade gehalten.

"Ich hatte ein Problem an der Wade, einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen", erklärte der Flügelspieler nach der Partie am "Amazon Prime"-Mikrofon. Aber er hoffe, dass in ein paar Tagen wieder alles in Ordnung sei.

Und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) gab Entwarnung. Coman sei in der Kabine schon wieder normal gelaufen.