FC Bayern München plant Meisterschaftsfeier auf Marienplatz

München - Wunder soll es ja immer wieder geben. Darauf stellt sich offenbar der FC Bayern München ein ... und bereitet sich auch auf eine elfte Meisterschaftsfeier in Folge vor. Zumindest steht bereits ein potenzieller Termin für die Fans auf dem Marienplatz fest.

Im vergangenen Jahr feierten die Bayern ihre zehnte Meisterschaft in Folge. In diesem Jahr könnte die Serie reißen. © Matthias Balk/dpa

Die Wahrscheinlichkeit, dass am kommenden Samstag beim Bundesliga-Finale die Münchner zum elften Mal in Folge die Meisterschale in den Himmel strecken dürfen, gilt als - vornehm formuliert - überschaubar.

Aktuell steht mit zwei Tabellenpunkten Unterschied Borussia Dortmund auf dem obersten Podiumsplatz. Die Schwarz-Gelben haben aktuell 70 Zähler auf ihrem Konto. Auf Platz 2 stehen die Bayern mit 68 Punkten.

Das bedeutet das konkret: Gewinnt am 27. Mai der BVB, ist er Deutscher Meister. Komme, was wolle. Alle Partien am letzten Spieltag beginnen übrigens gleichzeitig um 15.30 Uhr.

Die Bayern, die vor dem vergangenen Wochenende noch mit einem Tabellenpunkt Führung ganz oben standen, können nach ihrer ersten Heimpleite gegen den RB Leipzig am Samstag nur noch auf ein Wunder hoffen.

Zwar stehen die Chancen für den aktuellen Vize München sehr gut, seine letzte Saison-Partie zu gewinnen - es geht zum 1. FC Köln (Tabellenplatz: 10) - doch der BVB startet als Primus mit vergleichbaren Voraussetzungen ins Finale. Sie treffen auf des FSV Mainz 05 (Tabellenplatz 9).

Trotzdem ist am Pfingstsonntag auf dem Marienplatz eine Feier zur deutschen Fußball-Meisterschaft geplant. Dann zusammen mit den Fußballerinnen, die derzeit ihre Tabelle anführen.