Klare Kiste! Dominanter FC Bayern verweist Freiburg locker in die Schranken

München - Lockerer Sonntagskick für den Rekordmeister! Der FC Bayern München hat am 7. Spieltag der Bundesliga dem SC Freiburg keinerlei Chance gelassen und die Breisgauer mit einem 0:3 (0:2) im Gepäck auf die Heimreise geschickt.

Kingsley Coman (M.) schoss den FC Bayern München gegen den SC Freiburg etwas glücklich, aber ebenso hochverdient früh auf die Siegerstraße. © Christian Charisius/dpa

Gegen in der Liga strauchelnde Freiburger legten die Münchner erwartungsgemäß dominant los. Mit drei Ecken nach nur fünf Zeigerumdrehungen und danach einem Ballbesitz von 75 Prozent zeigte die Truppe von Trainer Thomas Tuchel von Beginn an, wohin die Reise in der Allianz Arena gehen würde.

Folgerichtig mussten die Fans keine Viertelstunde warten, bis sie sich erstmals unter lautstarkem Jubel von ihren Sitzschalen erheben durften - wenngleich Kingsley Coman bei seinem Führungstor zusätzlich das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte.

Eine Flanke von der rechten Außenbahn war dem französischen Nationalspieler, der in dieser Saison bisher noch seine Form sucht, über den Schlappen gerutscht. Das Leder wurde danach immer länger und senkte sich hinter einem überraschten Noah Atubolu im Gäste-Kasten ins lange Eck (12. Minute).

Der erneut stark aufspielende Leroy Sané legte noch vor dem Pausentee nach einem Zuspiel von Harry Kane, der zuvor selbst mehrfach denkbar knapp das Gehäuse verfehlt hatte, das hochverdiente zweite Tor der Hausherren nach (25.).