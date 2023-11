Kane-Doppelpack gegen Gala! FC Bayern steht im CL-Achtelfinale, Sorge um Musiala

Jamal Musiala vom FC Bayern München musste gegen Galatasaray Istanbul spät in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. © Sven Hoppe/dpa

Denn dass es beim Rekordmeister derzeit offenbar nicht ohne einen Dämpfer zu gehen scheint, wurde in der 39. Minute erneut deutlich. Musiala, dem bei Bayern ein neuer Mega-Vertrag winkt, verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel, musste nach einer Behandlung vor der Pause vom Rasen.

Den 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena, in der es still wurde, als der Youngster langsam vom Feld humpelte, bot sich zuvor ein richtig knackiger Beginn, da die Spieler beider Teams von der ersten Minute an mit geöffnetem Visier zu Werke gingen.

Vor allem die Hausherren bereiteten den eigenen Anhängern mit zunehmender Spieldauer dabei viel Freude. Hinten stand das Team von Thomas Tuchel fast schon ungewohnt stabil, im Spiel nach vorne präsentierten sich Harry Kane und Co. spielfreudig.

Das Manko der ersten Halbzeit: Die zahlreichen guten Möglichkeiten konnten wieder nicht in Zählbares umgemünzt werden.

Das lag zum einen am starken Gäste-Schlussmann Fernando Muslera, der unter anderem gegen Kane (5. Minute) und Leroy Sané (14.) zur Stelle war, zum anderen am fehlenden Quäntchen Glück: Mehrfach zischte das Leder hauchzart am Aluminium vorbei. Und dann kam kurz vor der Halbzeit auch noch das Musiala-Pech dazu. Eine Diagnose steht aus.