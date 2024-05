FC Bayern oder doch Leverkusen: Wie sieht die Zukunft von Josip Stanisic aus?

München/Leverkusen - Meisterschaft, Triumph im DFB-Pokal , Finalteilnahme in der Europa League : Josip Stanisic (24) und Bayer Leverkusen hatten am gestrigen Sonntag allen Grund zum Feiern. Doch wie geht's für den Abwehrspieler weiter?

Josip Stanisic (24) hat mit Leverkusen Geschichte geschrieben. © David Inderlied/dpa

Eigentlich scheint bereits alles geklärt: Stanisic war im August des vergangenen Jahres vom FC Bayern an die Werkself verliehen worden. Die Leihe wurde dabei auf eine Spielzeit festgelegt, eine Kaufoption nicht im Vertrag zwischen den Vereinen verankert.

Entsprechend wurde der 24-Jährige bei der Feier am Sonntag in der BayArena verabschiedet. Doch kehrt Stanisic wirklich an die Säbener Straße zurück, um danach zu bleiben? Sicher scheint das nicht zu sein!

Während die Leverkusener Fans lautstark seinen Namen skandierten und zudem "Zieht den Bayern die Lederhosen aus" anstimmten, klopfte sich der Defensivakteur mehrfach mit der rechten Hand auf das Bayer-Emblem auf seiner linken Brustseite.

Für Stanisic geht es mit seinem Heimatland jetzt zunächst bei der EM 2024 um die Krone Europas, danach um seine Zukunft.

Der kroatische Nationalspieler, der beim Rekordmeister oft nicht beachtet wurde, scheint sich in Leverkusen wohl zu fühlen, soll in dieser nach "Sky"-Informationen deshalb auch gerne weiter im Bayer-Dress auf dem Feld stehen wollen.