FC Bayern oder PSG? Matthäus legt sich auf Champions-League-Finalist fest

München - Lothar Matthäus (65) legt sich vor dem Rückspiel in der Champions-League-Halbfinale fest: Der Rekord-Nationalspieler rechnet mit einem Finaleinzug des FC Bayern München und erwartet erneut eine Weltklasse-Vorstellung gegen PSG.

Lothar Matthäus (65) sieht den FC Bayern im Vorteil gegen Paris. © Tom Weller/dpa

"Ich gehe davon aus, dass die Bayern ins Finale kommen, sie waren schon am Dienstag das bessere Team. Wir werden wieder Tore und ein Offensivspektakel erleben, nur dreimal in Rückstand wie gegen Real sollten sie nicht geraten", schrieb Matthäus in einer Kolumne für den "Kicker" nach dem 4:5 des FC Bayern im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.

Für das Rückspiel in der Münchener Allianz-Arena am kommenden Mittwoch sieht Matthäus den Gastgeber im Vorteil. In Paris habe der FC Bayern "körperlich total überlegen" gewirkt. "Das könnte im Rückspiel das größte Plus für sie werden. Ich bin mir fast sicher: PSG wird dieses Tempo in der Allianz-Arena nicht über 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten gehen können", schrieb Matthäus.

"Sie stehen defensiv nicht so stabil, kamen am Ende auf dem Zahnfleisch daher. Auch, weil Luis Diaz und Michael Olise Weltklasse verkörpern, sportlich kann man sie nach der kurzen Zeit in München schon zu Recht mit Arjen Robben und Franck Ribéry vergleichen. Ein Ritterschlag!"