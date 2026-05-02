Ausgleich in 100. Minute: Später Olise-Treffer verhindert Bayern-Panne vor Paris

München - Tief in der Nachspielzeit hat Michael Olise den FC Bayern in seiner großen Paris-Woche vor einer Niederlage in der Fußball-Bundesliga bewahrt. Vier Tage nach dem 4:5-Spektakel in der Champions League bei Paris Saint-Germain erzielte der Franzose in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3 (1:2) gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim .

Leon Goretzka brachte mit seinem Doppelpack in der 44. und in der 57. Minute die Bayern zurück ins Rennen. © Harry Langer/dpa

Der Schuss von Olise prallte vom Pfosten an den Rücken von Heidenheims Torwart Diant Ramaj und trudelte über die Linie. Im 100. Bundesligaspiel der Heidenheimer war das ein ganz bitteres Ende.

Der Punkt könnte zu wenig sein – und der Abstieg schon an diesem Sonntag rechnerisch besiegelt werden.

Das Team von Trainer Frank Schmidt war der Sensation lange nah. Die Heidenheimer führten durch Budu Siwsiwadse (22./76. Minute) und Eren Dinkçi (31.) mit 2:0 und 3:2.

Doch die Bayern kamen nach einem Vierfachwechsel zur Pause - Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich kamen - wie eine Woche zuvor beim 4:3 in Mainz zurück, wenn auch nur zu einem Remis.

Vor Olise war Nationalspieler Leon Goretzka doppelt erfolgreich. Erst traf der 31-Jährige mit einem wunderbaren Freistoß (44.) zum 1:2. Dann erzielte er nach einer Ecke mit einem eingesprungenen Volleyschuss das 2:2 (57.). Kimmich verpasste bei einem Lattentreffer das mögliche 3:2 (67.).

Vincent Kompany reagierte wie erwartet auf das intensive und kraftraubende Neun-Tore-Spektakel aus dem Halbfinal-Hinspiel in Paris.

Der Münchner Coach ordnete vier Tage vor dem großen Halbfinal-Rückspiel gegen den Champions-League-Sieger wieder ein großes Schonprogramm für seine Topkräfte an.