Baby-Glück bei Bayern-Star: Konrad Laimer und seine Ines-Sarah erwarten zweites Kind

München - Tolle Neuigkeiten aus dem Hause Laimer! Bei Bayern-Star Konrad Laimer und seiner Frau Ines-Sarah (beide 28) ist das zweite Kind im Anflug.

Konrad Laimer und seiner Frau Ines-Sarah (beide 28) nach der Geburt ihres ersten Kindes. © inessarahmsdrn/Instagram

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die beiden lernten sich bereits in ihrer Jugend kennen.

"Wir sind zusammen zur Schule gegangen, aber erst später zusammengekommen. Wir sind seit 2013 ein Paar. Es ist verrückt, daran zu denken, wie schnell die Zeit verfliegt, wo wir jetzt sind und dass wir jetzt ein gemeinsames Baby haben", schrieb Ines-Sarah auf Instagram, als im Dezember 2024 ihre gemeinsame Tochter auf die Welt kam.

Im Juni 2023 heirateten der österreichische Nationalspieler und die Österreicherin mit algerischen Wurzeln in der Nähe der italienischen Stadt Florenz.

Frau und Tochter unterstützen ihren Ehemann und Papa regelmäßig bei Spielen des FC Bayern und der österreichischen Nationalmannschaft von der Tribüne aus. Zuletzt war die Familie sogar in Paris beim historischen Champions-League-Halbfinale gegen PSG dabei.