Insider enthüllt: Was Michael Olise vor dem Training gemacht hat, überrascht

München - Der damalige Sportliche Leiter des FC Reading hat mit einer Anekdote zu Michael Olise (24) dessen Gier nach dem großen Durchbruch im Profifußball erklärt.

Michael Olise (62, r.) spielt unter Trainer Vincent Kompany (40) bei den Bayern aktuell die Saison seines Lebens. © Sven Hoppe/dpa

"Jeden Morgen bin ich zum Trainingsgelände gefahren, und Michael saß schlafend in seinem Auto dort. Ich fragte ihn: Mike – was machst du da?", sagte Mark Bowen (62) in der ZDF-Sendung "Bolzplatz".

Die Antwort des heutigen Bayern-Stars laut Bowen war: "Naja, ich wollte nicht im Verkehr steckenbleiben und nicht zu lange im Auto sitzen."

Olise sei "vielleicht schon gegen 5.30 Uhr morgens von zu Hause losgefahren, um rechtzeitig zum Training da zu sein. Um sicherzugehen, dass er pünktlich ist", erklärte Bowen: "Und dann ist er tatsächlich auf dem Trainingsgelände hinter dem Lenkrad seines Autos sofort tief eingeschlafen."

Als zum Teamtraining um 9 Uhr die ersten Spieler erschienen, habe der Offensivspieler mitunter gefehlt, was für Verwunderung gesorgt habe.

"Ich sagte: Leute, hört zu. Er kommt vielleicht zu spät auf den Trainingsplatz, aber als ihr noch im Bett wart, war er schon auf dem Parkplatz des Trainingsgeländes in seinem Auto", erzählte Bowen.