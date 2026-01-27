FC Bayern plant Mega-Transfer-Offensive: Drei Stars, 200 Millionen Euro, ein Ziel

München - Der FC Bayern plant offenbar für den Sommer eine Transfer-Offensive! Das Ziel ist klar: der Gewinn der Champions League . Dafür greift der Deutsche Rekordmeister tief in die Tasche und legt ein Budget für rund 200 Millionen Euro für drei Verstärkungen auf den Tisch.

Sportdirektor Christoph Freund (48, l.) und Sportvorstand Max Eberl (52) haben für die Sommer-Transferperiode offenbar Großes geplant. © Harry Langer/dpa

Das berichtet das Transferportal "Fichajes". Ganz oben auf der Liste steht demnach ein Tempomacher für die Offensive: Yan Diomande (19) von RB Leipzig.

Der Flügelspieler gilt als pfeilschnell, dribbelstark und brandgefährlich im Eins-gegen-Eins. Dem Bericht zufolge sollen die Bayern bereit sein, rund 100 Millionen Euro für den 19-Jährigen von der Elfenbeinküste auszugeben.

Auch die Defensive soll ein kreatives Upgrade bekommen. Die Bayern-Bosse sollen über einen Transfer von Trent Alexander-Arnold (27) nachdenken. Der englische Nationalspieler hat bei Real Madrid einen Vertrag bis 2031.

Der Rechtsverteidiger steht für Spielmacher-Qualität von hinten, präzise Flanken und Ideenreichtum. Preisetikett: etwa 50 Millionen Euro.