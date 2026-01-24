Erste Bundesliga-Pleite für die Bayern! Augsburg dreht Spiel und düpiert Rekordmeister

Der FC Bayern München hat zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den FC Augsburg hieß es am Ende 1:2 (1:0).

Von Aliena Rein

München - Aus der Traum von der ersten ungeschlagenen Bundesliga-Saison! Ausgerechnet der bayerische Rivale und Kellerkind FC Augsburg fügt dem FC Bayern in dieser Saison die erste Niederlage zu. Eine Führung bringt der Rekordmeister bei der 1:2 (1:0)-Niederlage vor heimischem Publikum nicht über die Zeit.

Michael Olise (Nr. 17) und Hiroki Ito (Nr. 21) klatschen nach ihrer Co-Produktion zum 1:0 ab. © Peter Kneffel/dpa Die Gäste begannen eigentlich mutiger, ließen sich vom großen Namen des Gegners nicht beeindrucken und hatten die ersten kleinen Chancen der Partie. In Führung gingen allerdings trotzdem die Münchner, die nicht nur ohne Manuel Neuer und Joshua Kimmich starteten, sondern auch kurzfristig auf den erkrankten Serge Gnabry und den angeschlagenen Raphaël Guerreiro verzichten mussten. Nach einer Ecke von Michael Olise sprang Hiroki Ito (23. Minute) am höchsten und nickte das Leder per Aufsetzer ein, es war der erste Saisontreffer des Verteidigers, der weite Teile der Spielzeit wegen seines Fußbruchs verpasst hatte. Kurz darauf folgte allerdings eine üble Schrecksekunde: Luis Díaz rutschte mit dem Knie voran voll ins Gesicht von Augsburg-Keeper Finn Dahmen, der musste lange behandelt werden. Mit blutiger Lippe konnte der DFB-Torhüter das Spiel aber glücklicherweise fortsetzen.

FC Augsburg dreht das Spiel gegen FC Bayern in der 2. Hälfte

Der Hinterkopf von Arthur Chaves bescherte dem FC Augsburg den Ausgleich. © Peter Kneffel/dpa Rund um den Seitenwechsel drehte der FC Augsburg dann aber richtig auf, hatte eine dicke Gelegenheit nach der nächsten. Kurz vor dem Pausenpfiff donnerte Robin Fellhauer das Leder an die Latte des Gehäuses von Jonas Urbig, auch nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte, der kurioserweise wiederholt werden musste, kamen die Fuggerstädter immer wieder gefährlich vors Tor der Münchner. Doch erst in der 75. Minute war das Glück dann auf der Seite des FCA! Eine Ecke von Mert Kömür konnte Urbig nicht festhalten, sodass sie an den Hinterkopf von Arthur Chaves prallte und von dort in die Maschen taumelte, und die Gäste hatten noch lange nicht genug. Gerade einmal sechs Minuten später fand Dimitrios Giannoulis den im Zentrum einlaufenden Han-Noah Massengo, der per Direktabnahme einschob. Spiel gedreht! Jetzt hieß es Zittern für die Gäste, die ihre knappe Führung tatsächlich über die Zeit brachten. Trotz der ersten Pleite der Bundesliga-Saison zieht der FC Bayern weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze, für Augsburg bedeutet der unerwartete Dreier aber zumindest vorübergehend den Sprung auf Platz 13.

