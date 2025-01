Premier-League-Klub an Bayerns Tel dran! Geht auf einmal alles doch ganz schnell?

Fest steht allerdings: An der Säbener Straße kommt der Linksaußen seit seinem Wechsel nach Deutschland nicht voran. Sowohl unter Ex-Trainer Thomas Tuchel (51) als auch in den Gedankenspielen von Vincent Kompany (38) ist er maximal eine Randnotiz.

Laut " Sky "-Informationen könnte allerdings zeitnah Bewegung in die Thematik kommen. Tottenham Hotspur soll ein Auge auf Tel geworfen haben und an einer Leihe des Youngsters interessiert sein.

In der laufenden Spielzeit bringt es Tel wettbewerbsübergreifend auf magere 14 Einsätze und eine Vorlage. Er stand in der Champions League in drei Partien 91 Minuten auf dem Rasen, in der Bundesliga waren es in acht Begegnungen 253 Minuten. Im DFB-Pokal kommen noch einmal 114 in drei Spielen hinzu. Deutlich zu wenig für die gestellten Ansprüche.