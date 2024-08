Unfallflucht-Ermittlungen gegen Bayern-Star de Ligt: Dienstwagen sichergestellt!

Die Münchner Polizei ermittelt gegen Bayern-Profi Matthijs de Ligt (24). © Sven Hoppe/dpa

Wie "Bild" berichtet, wird gegen den Abwehrmann wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Demnach wurde der Dienstwagen des 24-Jährigen, ein Audi Q8 e-tron, abgeschleppt und sichergestellt.

De Ligt steht im Verdacht am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der Grödner Straße, ganz in der Nähe des Münchner Trainings- und Vereinsgeländes an der Säbener Straße, ein geparktes Auto mit seinem SUV angeschrammt zu haben.

Ein Zeuge soll den Unfall beobachtet und der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Bayern-Profi gegeben haben.

Die Frage, die die Ermittler nun klären müssen: Hat de Ligt den Parkrempler womöglich gar nicht mitbekommen?