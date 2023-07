Sadio Mané in die Wüste? Saudi-Klub offenbar an Bayern-Star dran!

Sadio Mané (31) steht noch bis zum Sommer 2025 beim FC Bayern unter Vertrag. Das erste Jahr in München verlief jedoch überschaubar. © Tom Weller/dpa

Der Offensivakteur, der für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gelotst worden war, vermochte in seiner ersten Saison in München nicht zu überzeugen. Insgesamt 38 Partien stehen derzeit zu Buche, in denen Mané zwölf Treffer und sechs Vorlagen auf seinem Konto notieren konnte.

Durch eine Entzündung im Wadenbeinköpfchen zurückgeworfen, fehlte er dem Rekordmeister im Winter für einen Zeitraum von insgesamt neun Partien. Auch für die WM in Katar musste Mané passen, was aus persönlicher Sicht zweifelsohne sehr enttäuschend für den Nationalspieler war.

Die große Frage lautet nun: Wie geht es weiter?

Hofft der Offensivakteur auf einen Neustart unter Trainer Thomas Tuchel (49) oder schaut sich die Spielerseite hinter den Kulissen bereits nach einem neuen Arbeitgeber für die kommende Saison um?

Glaubt man Manés Aussagen, plant er nicht, den Klub zu verlassen. "Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren", hatte er unlängst auf Nachfrage dem senegalesischen Fernsehsender "2sTV" erklärt.

Es liege an ihm, nun alles zu tun, die "große Herausforderung", die der Verein darstelle, zu meistern. Sein Vertrag läuft bis 2025. Aktuelle Berichte aus Saudi-Arabien klingen anders. So soll sich Mané in Gesprächen mit Al Nassr befinden.