Donezk knickt nach Bayern-Fan-Protest ein: Ticketpreise massiv gesenkt!

Von den 55.000 Anfragen für Tickets blieben nur noch 19.000 nach dem Aufruf übrig. "Bayernfans, lasst euch nicht verarschen", so die eindeutige Aussage. Und sie zeigte Wirkung - auch bei den Veranstaltern.

"Weite Teile der aktiven Südkurve werden das Auswärtsspiel gegen Schachtar Donezk aufgrund der preislichen Umstände nicht besuchen", hieß es in einer Mitteilung der Südkurve München.

Der Grund: Am 10. Dezember steht ein Spiel gegen den deutschen Rekordmeister an - ein Publikumsmagnet - und die Ticketpreise lagen bei 52 Euro für einen Stehplatz und 105 Euro für einen Sitzplatz.

Zur Vorgeschichte: Der ukrainische Verein, der aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Schalker Veltins-Arena seine Heimspiele austrägt, hatte ordentlich die Preise angezogen.

Ihr Protest zeigte Wirkung: Bayernfans haben dafür gesorgt, dass die überhöhten Preise auf das übliche Niveau angepasst wurden. © Sven Hoppe/dpa

Nach Abstimmung mit dem FC Bayern hat der ukrainische Spitzenverein die Preise "neugestaltet", wie mitgeteilt wurde.

Und zwar "auf das gemäß Ticket-Regularien erlaubte Preisniveau" der Königsklasse, wie die Südkurve München bekannt gab.

Ein Stehplatz im Bayern-Block kostet nun nur noch die Hälfte des früheren Preises, also 26 Euro. Wer lieber sitzen möchte, muss keine 105 Euro mehr vom Konto holen - es reichen jetzt 45 Euro.

"Diese Wendung ist aber nicht nur ein Erfolg für die Bayernfans, die zu unserem Spiel in Gelsenkirchen fahren, sondern für alle Fußballfans in Europa. Die von der UEFA eingeführten Regularien zur Preisgestaltung für Gästefans in europäischen Wettbewerben müssen transparent kommuniziert und konsequent umgesetzt werden", appelliert die Südkurve auf ihrer Homepage.

"Die zuständigen Stellen bei der UEFA müssen sich hinterfragen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sich nach wochenlangem Hin und Her erst durch einen so drastischen Schritt der Fans etwas getan hat."