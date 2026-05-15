FC Bayern schafft Klarheit: Zukunft um Rekordkeeper Neuer geklärt!
München - Die Entscheidung ist gefallen: Manuel Neuer (40) setzt seine Karriere beim FC Bayern fort.
Der 40-jährige Keeper hat seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister um ein weiteres Jahr verlängert. Die Münchner bestätigten dies am Freitagnachmittag.
"Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung", begründet der DFB-Rekordtorhüter sein Bleiben.
Damit geht Neuer in seine 16. Saison als Keeper des FCB, zu dem er im Sommer 2011 für 30 Millionen Euro vom FC Schalke 04 gestoßen war und seitdem insgesamt 597 Pflichtspiele absolvierte.
"In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten."
FC Bayern verlängert mit Neuer und Ulreich
Ebenfalls den Münchnern weiter erhalten bleibt die etatmäßige Nummer drei, Sven Ulreich (37). Der 37 Jahre alte Schlussmann unterzeichnete ebenfalls ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2027.
"Wir haben bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig bilden ein Torwartteam, in dem jeder seine Rolle hat und das sich gemeinsam entwickelt. Manuel und Sven werden Jonas weiter auf seinem Weg unterstützen, die Zukunft des FC Bayern zu werden. Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation", wird Sportvorstand Max Eberl (52) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa