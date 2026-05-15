Bayern-Trainer Kompany empfiehlt Neuer: "Haben den besten deutschen Torwart"

München - Bayern-Coach Vincent Kompany (40) will sich nicht mit Ratschlägen in die bevorstehende WM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) einmischen.

Für Trainer Vincent Kompany (40) gibt es nur eine Nummer Eins. © Tom Weller/dpa

Trotzdem hat er sich nach neuen Vorzeichen für ein mögliches Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer sportlich klar positioniert.

"Der FC Bayern ist deutscher Meister - und wir haben den besten deutschen Torwart", sagte Kompany vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln.

Damit habe er beantwortet, was der 40 Jahre alte Neuer "für mich, für uns, für diesen Verein geleistet hat".

Nach Medienberichten erwägt Nagelsmann auf der Torhüterposition doch noch ein Umdenken zugunsten Neuers, der nach der Heim-EM 2024 seine DFB-Karriere beendet hatte. Zu Nagelsmann bemerkte Kompany: "Ich würde ihm die Ruhe geben, seinen Kader zu bauen."

Nagelsmann hatte sich eigentlich nach der nächsten Verletzung von Marc-André ter Stegen auf den Hoffenheimer Oliver Baumann (35) als Nummer eins bei der WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA festgelegt.

Er wird sein 26-Mann-Aufgebot am kommenden Donnerstag in Frankfurt bekanntgeben.