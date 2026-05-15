Jamal Musiala verrät: Das half ihm in seiner Leidenszeit

München - Jamal Musiala (23) von FC Bayern München hat in einem Interview tiefere Einblicke in die lange Leidenszeit nach seiner schweren Verletzung gegeben.

Bayern Münchens Jamal Musiala (23) wurde im Juli 2025 mit einer Verletzung vom Feld gebracht. Es folge eine lange Leidenszeit. © Brynn Anderson/AP/dpa

"Ich habe noch nie innerhalb eines Jahres so viel gelernt. Die Rückkehr auf den Platz schien endlos weit weg", sagte Musiala in einem Gespräch mit dem Magazin "Esquire".

Um nach seiner langen Pause wieder zu alter Stärke zurückzufinden, habe ihm vieles geholfen: Bücher, Gespräche mit seiner Mutter und mit Fachleuten.

Kopfkino und negative Gedanken? "Hilft dir alles keinen Meter weiter. Das musst du so schnell wie möglich rauskriegen aus der Birne", erzählte er. Es sei Arbeit gewesen, wieder Freude zu empfinden. "Erst im Gym, dann in der Reha, dann wieder am Ball", sagte der 23-Jährige.

Bei der Club-WM 2025 hatte sich Musiala nach einem Zusammenprall mit PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma das Wadenbein gebrochen und dazu schwer am Sprunggelenk verletzt. Er musste operiert werden, es folgte eine monatelange Reha.

Er habe die Verletzungszeit als "den perfekten Zeitpunkt begriffen, alles mal zu durchdenken", erklärte Musiala. "Was für ein Spieler bin ich? Was für eine Person bin ich? Und wie kann ich es schaffen, als besserer Spieler und vielleicht sogar als bessere Person zurückzukommen?"