FC Bayern schafft Klarheit: Zukunft von Rekordkeeper Neuer geklärt!

München - Die Entscheidung ist gefallen: Manuel Neuer (40) setzt seine Karriere beim FC Bayern fort.

Bleibt an der Säbener Straße: FCB-Keeper Manuel Neuer (40). © Sven Hoppe/dpa

Der 40-jährige Keeper hat seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister um ein weiteres Jahr verlängert. Die Münchner bestätigten dies am Freitagnachmittag.

"Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung", begründet der DFB-Rekordtorhüter sein Bleiben.

Damit geht Neuer in seine 16. Saison als Keeper des FCB, zu dem er im Sommer 2011 für 30 Millionen Euro vom FC Schalke 04 gestoßen war und seitdem insgesamt 597 Pflichtspiele absolvierte.

"In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten."