Doppel-Rot und VAR-Pech: FC Bayern lässt Punkte im Meister-Rennen liegen

Punkteteilung! Der FC Bayern ist im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am heutigen Samstagnachmittag nicht über ein Remis hinausgekommen.

Von Ivan Simovic

Leverkusen - Vom Sechs-Tore-Feuerwerk zur Doppel-Rot-Fehlzündung: Die Euphorie nach der 6:1-Gala im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo ist für den FC Bayern in der Bundesliga mal so richtig abgeflaut. Im Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen kam der Spitzenreiter am Samstag nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, unter anderem weil gleich zwei FCB-Profis Rot sahen.

Leverkusens Aleix García (28, M.) traf früh zur Führung der Hausherren. © Federico Gambarini/dpa Zunächst galt das Augenmerk in der "BayArena" jedoch erst einmal der Personalbesetzung im Tor des deutschen Rekordmeisters: Da Stammkeeper Manuel Neuer weiterhin an einem Muskelfaserriss in der Wade laboriert und auch dessen Vertreter Jonas Urbig wegen einer Gehirnerschütterung bis auf Weiteres fehlt, stand Sven Ulreich zwischen den Pfosten. Der Auftakt in die Partie verlief für die etatmäßige Nummer drei allerdings alles andere als ideal. Bereits nach sechs gespielten Minuten musste Ulreich nämlich erstmals hinter sich greifen. Bei einem Schuss von Aleix García wurde der Ball von Jonathan Tah beim Versuch zu klären unhaltbar abgefälscht, landete zum 0:1 aus Sicht der Bayern im eigenen Netz. FC Bayern München Vertragspoker stockt mit Bayern-Star, aber es gibt keinen "Groll" und auch nichts "Böses" Tah hätte seine Unglücklich-Aktion kurz darauf beinahe aber wieder ausgebügelt. Denn nach einem Freistoß von FCB-Kapitän Joshua Kimmich von der rechten Seite kam der Innenverteidiger an den Ball, drückte diesen aus wenigen Metern mit dem Arm über die Linie. Nach Überprüfung durch den Videobeweis wurde der vermeintliche Treffer (26.) allerdings wieder aberkannt.

Nach exakt 539 Tagen feierte Sven Ulreich (37) sein Startelf-Comeback im Bayern-Tor, musste jedoch schon früh den Ball aus dem Netz holen. © IMAGO / Kirchner-Media

FC Bayern kassiert Tor in der Nachspielzeit, doch VAR hat etwas dagegen

Flog mit glatt Rot vom Platz: FCB-Angreifer Nicolas Jackson (24, l.). © Federico Gambarini/dpa Kurz vor der Pause rückte der VAR dann erneut in den Mittelpunkt. Münchens Nicolas Jackson hatte Martin Terrier im Mittelkreis mit einem überharten Einsteigen am Knöchel getroffen. Nach der Überprüfung der Szene zögerte Schiedsrichter Christian Dingert nicht lange und zeigte die Rote Karte (42.). Die von da an in Unterzahl spielenden Bayern zogen sich jedoch nicht zurück, sondern spielten weiter nach vorne. Zunächst wollte die Kugel jedoch nicht ins Tor, bis der zuvor wegen einer Wadenverletzung fehlende Star-Stürmer Harry Kane eingewechselt wurde. Kaum auf dem Feld erzielte der Knipser den vermeintlichen Ausgleich (61.), unterstützt von einem unglücklichen Klärungsversuch von B04-Torhüter Janis Blaswich: Der Ball prallte an Kane ab, sprang zu Díaz, der erneut Kane bediente, der einschoss. Da wie schon beim vermeintlichen 1:1 von Tah auch diesmal die Hand im Spiel war, hob der Unparteiische den Treffer auf. FC Bayern München Bayern-Lazarett: Musiala, Davies und Urbig fallen aus! Schließlich fand der Ball doch noch den Weg ins Bayern-Glück, als Díaz (69.) aus rund zwölf Metern das Leder satt ins rechte Eck schoss. Kurz darauf aber leistete er seiner Mannschaft einen Bärendienst: Der zuvor mit Gelb verwarnte Flügelspieler umspielte Blaswich im Strafraum und ließ sich anschließend fallen. Der Schiedsrichter erkannte die Schwalbe und verwies Díaz vom Platz (84.). Die Werkself hätte von der doppelten Überzahl fast gar noch Profit schlagen können, doch der abgefälschte Heber von Jonas Hofmann (90.+3) ins Gehäuse der Bayern wurde wegen einer knappen Abseitsstellung annulliert, sodass es letztlich beim 1:1-Remis blieb.

Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München

26. Spieltag Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München 1:1 (1:0) Bayer 04 Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - Culbreath (77. Jo. Hofmann), Fernandez, García (77. Palacios), Poku (87. Tella) - Terrier (46. Maza), M. Tillman - Schick (61. Kofane) Bayern München: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (88. Kim) - Kimmich, Pavlovic (61. Goretzka) - Olise (89. Bischof), Karl (61. Kane), Luis Díaz - Jackson Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle) Zuschauer: 30.210 (ausverkauft) Tore: 1:0 García (6.), 1:1 Luis Díaz (69.) Gelbe Karten: Fernandez (2), Andrich (4), Tapsoba (5) / Tah (5), Ulreich (1) Gelb-Rote Karten: - / Luis Díaz (84./Schwalbe) Rote Karten: - / Jackson (41./grobes Foulspiel)