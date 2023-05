FC Bayern schlägt kämpferische Bremer: Gnabry und Co. erhöhen Druck auf BVB!

Das lag zum einen an der Kompaktheit der Gastgeber, zum anderen aber auch am fehlenden Zielspieler bei Hereingaben, der beim FC Bayern weiter schmerzlich vermisst wird. Eric Maxim Choupo-Moting fehlt seit Wochen aufgrund von Knieproblemen.

Für Thomas Müller war in der Anfangsformation des Rekordmeisters, der in der Hinrunde das Duell mit 6:1 gewinnen konnte , aber erneut kein Platz.

Die Truppe von Trainer Thomas Tuchel übernahm im Weserstadion von Beginn an erwartungsgemäß die Kontrolle über Ball und Spiel, übte enormen Druck auf die Hausherren aus und schnürte diese nahezu permanent tief in der eigenen Hälfte ein.

Serge Gnabry erzielte die so wichtige Führung für den FC Bayern München gegen Werder Bremen. Dennoch musste der Rekordmeister am Ende zittern. © Carmen Jaspersen/dpa

Zunächst verpasste Mitchell Weiser eine flache Hereingabe von Romano Schmid von der rechten Grundlinie in der Mitte haarscharf (34.), dann ließ Christian Groß am Strafraum Pavard alt aussehen, zimmerte das Leder jedoch über die Latte (35.).

Glück für den Rekordmeister, der gegen bis dato völlig unscheinbare, aber mit großer Leidenschaft und Konsequenz verteidigende Bremer trotz der Dominanz von mehr als 70 Prozent Ballbesitz und zahlreichen Ecken fast in Rückstand geraten wäre.

Die Doppelchance in Durchgang eins wirkte bei der Mannschaft von Coach Ole Werner auch im zweiten Abschnitt noch spürbar nach. Einen Querpass von Marvin Ducksch konnte die Bayern-Defensive aber in letzter Sekunde vor Weiser noch abwehren (48.).

Daran, dass die Gäste spielbestimmend blieben, änderte das allerdings wenig. Ein Ball nach dem anderen segelte in den Werder-Sechzehner, ohne jedoch sehr zum Unmut von Tuchel zu einem Ertrag auf der Anzeigetafel zu führen. Zumindest bis zur 62. Minute als es erneut Serge Gnabry war, der wie in der Vorwoche gegen die Alte Dame aus Berlin zum Türöffner wurde.



Eine butterweiche Flanke von Sadio Mané halblinks am Strafraum landete in der Mitte am Fünfmeterraum bei Jamal Musiala, der in der Folge etwas unfreiwillig zum Vorlagengeber für den direkt neben ihm stehenden Teamkollegen avancierte. Gnabry ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte aus wenigen Metern zur verdienten 1:0-Führung.