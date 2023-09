Winter-Wechsel: Schnappt sich der FC Bayern diesen Nationalspieler?

München - In den kommenden Wochen und Monaten müssen Thomas Tuchel (50) und seine Spieler des FC Bayern auf dem Platz liefern - trotz eines zu dünnen Kaders . Hinter den Kulissen wird derweil an möglichen Transfers gearbeitet.

Ein Akteur, der in diesem Zusammenhang mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht wird, hört auf den Namen Aaron Hickey (21) und steht derzeit noch beim FC Brentford unter Vertrag.

Aaron Hickey (21, l.) macht mit starken Leistungen im Dress des FC Brentford in der englischen Premier League auf sich aufmerksam. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

João Palhinha (28) vom FC Fulham gilt weiterhin als Wunschlösung, ein Transfer als sehr wahrscheinlich.



Wie wahrscheinlich eine Verpflichtung Hickeys ist, lässt sich hingegen schwer sagen. Die finanzstarke Konkurrenz von der Insel könnte die Münchner bei einem Wettbieten relativ problemlos ausstechen.

Der beidfüßige Außenverteidiger ist darüber hinaus noch bis zum Sommer 2026 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden, welcher somit alle Trümpfe in den eigenen Händen hält und nicht unter Druck steht, das Defensivtalent sofort zu Geld zu machen.

Zumal sich der Youngster bei den Bees zu einem Stammspieler entwickelt hat und in der laufenden Spielzeit in allen sechs Ligaspielen von Beginn an auf dem Feld stand. Hinzu kommen in seiner Vita bislang elf Einsätze für die schottische Nationalmannschaft.

Dementsprechend scheint wohl auch die Forderung der Verantwortlichen von Brentford auszusehen, um überhaupt die Möglichkeit eines Verkaufs in Erwägung zu ziehen: Mindestens 57 Millionen Euro sollen laut "Mirror" gefordert werden!

Zwar dürften die Bayern-Bosse nach dem Deadline-Day-Debakel alles daran setzen, diese Scharte auszuwetzen, ob für einen 21-Jährigen jedoch solch eine Summe, die je nach Mitbietenden noch ansteigen dürfte, über den Tisch wandern wird, scheint mehr als fraglich. Selbst wenn diese besonders in der Premier League angesichts der Marktverhältnisse inzwischen handelsüblich erscheint und im Wintertransferfenster generell eher nicht mit Schnäppchen zu rechnen ist.