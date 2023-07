FC Bayern hat es geschafft: Kim-Transfer wohl endlich durch!

Min-Jae Kim (26) wird wohl schon bald für den FC Bayern auflaufen. © Tom Weller/dpa

Nach "Sky"-Informationen ist mit einer Vorstellung des südkoreanischen Nationalspielers folglich in dieser Woche zu rechnen. Der Defensivakteur soll am kommenden Montag mit seinen Teamkollegen nach Japan und im Anschluss auch Singapur reisen.

Im Rahmen der Audi Summer Tour 2023 trifft der FC Bayern am 26. Juli in Tokio in einem Testspiel zunächst auf den diesjährigen Champions-League-Sieger Manchester City, drei Tage später kommt es zum Kräftemessen mit dem japanischen Verein Kawasaki Frontale. Zum Abschluss steht das Duell mit dem FC Liverpool in Singapur auf dem Plan.

Die Erwartungen an den Innenverteidiger der SSC Neapel, für den die Münchner dem Vernehmen nach stolze 50 Millionen Euro auf den Tisch legen mussten, sind immens. Nach dem Abgang von Lucas Hernández (27) zu Paris Saint-Germain soll Kim zusammen mit Matthijs de Ligt (23) und Dayot Upamecano (24) den Kern der Defensive bilden.

Der Druck vor allem auf den immer wieder patzenden Upamecano wird durch den Neuzugang stark anwachsen. Zwei Plätze für drei Spieler: Die Vorzeichen sind klar, ein Stammplatz kann angesichts der Konkurrenz nun schnell weg sein.