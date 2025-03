FC Bayern sorgt sich um Ito! Rekordmeister zittert sich gegen St. Pauli zum Sieg

München - Pflichtaufgabe erfüllt! Der FC Bayern München hat am Samstagnachmittag gegen den FC St. Pauli mit 3:2 (1:1) gewonnen. Ein Doppelpack von Leroy Sané in der zweiten Hälfte entschied die Partie.

St. Pauli, das auf Abwehrchef Hauke Wahl verzichten musste, versteckte sich nicht, agierte mutig nach vorne und hatte nach einer Viertelstunde die beste Chance bis dato. Jackson Irvine scheiterte per Kopf aber an der Latte. Und kurz darauf waren die Bayern zur Stelle und nutzten den ersten Fehler der Kiezkicker eiskalt aus.

Leroy Sané entschied mit seinem Doppelpack in der zweiten Hälfte die Partie. © Peter Kneffel/dpa

Nach der Pause dauerte es nicht lange, bis die Kompany-Elf wieder in Führung ging - und das war viel zu einfach! Olise schickte Leroy Sané, der mit 107km/h abgeklärt ins rechte Eck traf (53.).

Mit der erneuten Führung im Rücken ließen die Münchner den Ball zirkulieren und den Gegner laufen. St. Pauli verteidigte zwar leidenschaftlich, kam aber nur noch selten an das Leder und entsprechend auch zu Entlastungsangriffen - ähnlich wie schon im Hinspiel.

Nach einer guten Stunde war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Tabellenführer das dritte Tor nachlegen würde. Nachdem Musiala noch an Vasilj und der Latte gescheitert war (69.), war es kurz darauf erneut Sané, der den Deckel auf die Partie machte. Die Kiezkicker verloren zu einfach den Ball in der Vorwärtsbewegung, Kane legte im Strafraum quer und Sané schob zum 3:1.

In den Schlussminuten agierten die Bayern nur noch zu zehnt, weil der eingewechselte Hiroki Ito sich an den rechten Fuß fasste, also genau dort, wo er sich einen komplizierten Mittelfußbruch zugezogen hatte. Ein Ausfall würde die ohnehin schon großen Verletzungssorgen des FCB in der Defensive weiter verschärfen.

St. Pauli nutzte die Überzahl in der Nachspielzeit aus und kam durch einen Distanzschuss von Lars Ritzka noch einmal auf 2:3 heran. Doch kurz darauf vor Schluss. Die Bayern bauten damit ihren Vorsprung auf Leverkusen wieder auf sechs Zähler aus.