FC Bayern: Spieler tritt beim ersten Tuchel-Training ins Fettnäpfchen!

München - Die Uhr tickt für Thomas Tuchel (49)! Bereits am Samstag steht für den neuen Coach des FC Bayern der Liga-Gipfel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund an. Am Dienstag nahm der Nachfolger von Julian Nagelsmann (35) seine Trainingsarbeit auf. Bei der ersten Tuchel-Einheit leistete sich ein Spieler direkt einen Fauxpas.

Ob Sarr so auf sich aufmerksam machen wollte? Unter Nagelsmann kam der verletzungsgeplagte Rechtsverteidiger in der aktuellen Saison schließlich noch gar nicht zum Zug.

Wie ein Video, das im Nachgang in den sozialen Medien viral ging, zeigt, schoss Bouna Sarr (31) den neuen Trainer wohl aus Versehen mit dem Ball bei einer taktischen Übung ab. Tuchel reagierte mit Humor und deutete eine Kopfnuss bei dem senegalesisch-französischen Profi an.

Seinen kompletten Kader hat Tuchel wegen diverser Länderspiel-Verpflichtungen erstmals im Training am Donnerstag beisammen. Es werde deshalb "keinen großen Wechsel in der Systematik und den Abläufen geben", kündigte der Coach an. Vielleicht "quetsche" er aber noch am Samstag "eine Einheit rein".

Und nach dem Duell gegen den BVB geht es direkt heiß weiter. In Pokal und Liga wartet zweimal der SC Freiburg auf den FC Bayern. Dann steht der Champions-League-Kracher gegen Manchester City (11. und 19.4.) an.