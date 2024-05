Nächste bittere Pille nach Halbfinal-K.o.: Serge Gnabry droht EM-Aus!

München - Kaum ein Spiel in dieser Saison vergeht, ohne dass ein Spieler des FC Bayern sich verletzt. Gegen Real Madrid traf es in der ersten Hälfte erneut Serge Gnabry (28) - und das könnte für den Flügelspieler nach einer Seuchensaison böse Konsequenzen haben!

Insgesamt hatte Gnabry rund drei Wochen ausgesetzt - eine ähnliche Ausfallzeit würde für den Bayern-Star also das Saison-Aus bedeuten.

Gegen Österreich absolvierte Serge Gnabry einen seiner nur zwei Auftritte im DFB-Dress unter Julian Nagelsmann. © Christian Charisius/dpa

Gnabry hat in diesem Jahr eine wahre Verletzungsodyssee hinter sich: Im August quälten ihn Hüftprobleme, im September brach er sich den Unterarm.

Kurz nach seinem Comeback verletzte er sich im Dezember am linken Oberschenkel, fiel erneut monatelang aus, es folgten die beiden Muskelfaserrisse.

Das beeinflusste auch seine DFB-Karriere unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) bisher maßgeblich: Schon dessen erste Länderspiele verpasste der 28-Jährige wegen seines Unterarmbruchs, bei den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande war nach seiner langen Verletzungspause ebenfalls nicht nominiert worden.

Deshalb wäre jetzt die letzte Gelegenheit für Gnabry gewesen, sich noch für einen Platz im vorläufigen EM-Kader zu empfehlen, den Nagelsmann in einer Woche bekannt geben wird, doch das ist nun nicht mehr möglich.

Darüber hinaus würde der Flügelspieler wohl auch den Beginn des Trainingslagers am 26. Mai verpassen, wohl frühestens im Juni wieder fit sein - EM-Start ist am 14. Juni, es wird also knapp.