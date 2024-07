Reif für die Insel? Spitzenverein aus England soll Bayern-Star Sané auf Zettel haben!

München - Der FC Bayern vollzieht nach einer Saison ohne einen einzigen Titel zwar keinen radikalen Umbruch, Max Eberl (50) und Co. basteln allerdings natürlich dennoch fleißig am Kader. Die große Frage lautet: Wer wird verkauft?

Leroy Sané (28) soll beim FC Arsenal Interesse geweckt haben. © Sven Hoppe/dpa

Bislang haben die Verantwortlichen für Spieler wie Michael Olise (22), Joao Palhinha (29) und Hiroki Ito (25) rund 145 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, weitere Neuzugänge bahnen sich zudem schon an.

Um diese finanzieren zu können, muss Geld in die Kassen gespült werden. Nur zwölf Millionen Euro für den Verkauf von Malik Tillman (22) und eine Leihgebühr von 500.000 Euro für Frans Krätzig (21) stehen momentan auf der Habenseite zu Buche.

An Kandidaten mangelt es an der Säbener Straße nicht. Allein bei einem Blick auf die Flügel wird sehr zügig deutlich, dass eine Weiterbeschäftigung von Serge Gnabry (29), Kingsley Coman (28) oder Leroy Sané (28) keinesfalls in Stein gemeißelt scheint.

Passend dazu berichtet "Football Transfers", dass Letzterer beim FC Arsenal auf dem Zettel stehen soll. Demnach haben die Gunners ein Auge auf Sané geworfen - vorausgesetzt, das primäre Transferziel Nico Williams (22, Athletic Bilbao) könne nicht nach London gelockt werden. Ab 40 Millionen Euro sollen die Münchner angeblich gesprächsbereit sein.