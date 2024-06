Bayern-Star packt über Tuchel aus: "Mit mir hat er kein Wort gesprochen"

Schwere Vorwürfe gegen Thomas Tuchel (50)! © Uwe Anspach/dpa

Der Offensivmann sollte eigentlich erst im Sommer kommen, doch aufgrund zahlreicher Verletzungssorgen beim FC Bayern zog man den Transfer auf den Winter vor. Rund 17 Millionen Euro überwiesen die Münchner an den FC Granada für den Spanier.

Für den vorgezogenen Wechsel wurde Zaragoza von den Granada-Fans angefeindet. Denn kurz zuvor hatte er noch erklärt, dass er seinem "Herzensverein" im Abstiegskampf helfen und deswegen erst zum Saisonende gehen möchte.

Unter Tuchel kam der 22-Jährige nicht wirklich zum Zug: Gerade einmal 171 Einsatzminuten konnte er in der gesamten Rückrunde sammeln. Zwischenzeitlich wurde er sogar komplett aus dem Kader verbannt.

In einem Interview mit "Jijantes FC" auf der Streaming-Plattform Twitch erinnerte sich Zaragoza an die Anfangszeit in München. "Als ich ankam, konnte ich kaum glauben, wo ich war. Ich sah Harry Kane, Thomas Müller, Jamal Musiala - alles Top-Spieler, die ich seit vielen Jahren bewundere."

Aber: "Dort spricht niemand Spanisch."