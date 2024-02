Nach Wechsel zum FC Bayern: Fans stinksauer auf Zaragoza! Diese Worte sind der Grund

Bryan Zaragoza (22) wollte seinen "Herzensverein" eigentlich im Guten verlassen. © JAVIER SORIANO/AFP

Bereits seit Dezember stand fest, dass der dribbelstarke Offensivmann zum Saisonende für rund 13 Millionen Euro Ablöse nach München kommen würde.

Doch aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman (Innenbandriss, 27) beim 3:2-Sieg der Bayern in Augsburg wechselte der Spanier am gestrigen Deadline Day mit sofortiger Wirkung zunächst auf Leihbasis an die Isar.

"Im Fußball muss man immer flexibel sein, und so haben wir aufgrund der aktuellen Situation noch einmal reagiert. Zu so einer Einigung gehören drei Parteien, und wir sind froh, dass Bryan Zaragoza früher als eigentlich vereinbart zu uns stößt", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund (46) in der entsprechenden Vereinsmitteilung.

Für die Granada-Fans war diese Nachricht ein Schock! Denn vor wenigen Wochen hatte Zaragoza noch versprochen, seinem "Herzensverein" im Abstiegskampf helfen zu wollen.