Bayern-Star Gnabry äußert sich zu Kritik: "Manchmal ein bisschen zu krass"

München - Ist es manchmal ein bisschen zu viel des Guten? Nationalspieler Serge Gnabry (27) vom FC Bayern München hat sich gegen die zuletzt immer häufiger werdende Kritik an ihm zur Wehr gesetzt.

Serge Gnabry (27) vom FC Bayern München musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken, traf aber auch in der Champions League gegen Paris. © Sven Hoppe/dpa

"Manchmal finde ich es natürlich ein bisschen zu krass", sagte der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters am Samstag nach dem 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg dem TV-Sender Sky. "Aber ich kann mich jetzt nicht gegen jeden Kommentar wehren oder jede Aussage, die im Fernseher kommt. Es ist ein bisschen Part of the Deal."

Gnabry hatte unter anderem im Januar für seinen Ausflug nach Paris zu einer Modemesse mitten in einer Englischen Woche der Bundesliga viel Kritik einstecken müssen. Auch Teamkollege Leroy Sané (27) hatte nach seinen schwachen Leistungen zuletzt vermehrt im Fokus gestanden. Zudem ist der Flügelspieler auch nicht immer ganz pünktlich.

Auf die Frage, ob er sich ungerecht behandelt fühle, sagte Gnabry: "Schwierig zu sagen. Ich denke, irgendwann ist es auch mal genug. Wenn zwei Leute für eine Serie verantwortlich gemacht werden, macht mir das vielleicht nicht den größten Sinn."