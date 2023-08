Tuchel nach Supercup-Pleite ratlos: Kane doch kein "Super Hero"?

München - Die krasse Fehlleistung des FC Bayern München im Supercup gegen RB Leipzig kann sich Trainer Thomas Tuchel (49) nicht erklären. Probleme sieht er derzeit vor allem in der Defensive. Und was ist mit Harry Kane (30)?

Warum es im Training läuft und im Spiel nicht? Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) kann es sich nicht erklären. © Sven Hoppe/dpa

Mit einem roten Bayern-Rucksack und wortlos verließ Kane den Kabinentrakt der Allianz-Arena. Interviews gab der neue Starstürmer nach dem heftigen 0:3 (0:2) bei seinem Bayern-Debüt im Supercup-Finale gegen DFB-Pokalsieger Leipzig mit dem dreifachen Torschützen Dani Olmo (25) nicht.

Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft wird erst am Sonntag (13 Uhr) bei seiner offiziellen Präsentation erstmals ausführlich über den Wechsel von Tottenham Hotspur in die Bundesliga sprechen.

Ein Jahr nach dem Abgang von Robert Lewandowski (34) ist Kane der neue Münchner Hoffnungsträger. Der 30 Jahre alte Rekordeinkauf soll dem Meister nach dem Einsatz von mehr als 100 Millionen Euro Ablöse Tore am Fließband garantieren. "Er spielt jedes Spiel, fertig, aus", antwortete Trainer Tuchel auf die Frage, wie er mit Kane denn künftig plane.

"Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen", stellte der FCB-Coach mit Blick auf den Bundesliga-Start klar. Am Tag seiner Verpflichtung war Kane gegen Leipzig in der 63. Minute unter tosendem Applaus des Publikums eingewechselt worden. Da stand es bereits 0:2. Nennenswerte Aktionen hatte er in der Folge nicht.