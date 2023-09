Vertragsbombe! Tottenham-Boss enthüllt Details: Geht Harry Kane bald wieder?

London (England) - Harry Kane (33) ist nun der teuerste Spieler der Bundesliga . An die 100 Millionen Euro, die der FC Bayern an Tottenham Hotspur überwiesen hatte, kommt niemand heran. Aber wie lange wird er in der Bundesliga bleiben?

Am Dienstagabend nahm der Präsident der Spurs, Daniel Levy (61), zusammen mit dem Cheftrainer der Engländer, Ange Postecoglou (58), und dem neuen Kapitän, Son Heung-min (31), an einer Podiumsdiskussion mit Fans teil. Levy sprach dabei sehr offen über Vertragsdetails, die aufhorchen ließen.

In der Allianz-Arena in München starten die Bayern am Mittwoch um 21 Uhr in die Champions-League-Saison gegen Manchester United. © CHRISTOF STACHE / AFP

Kane hatte bereits in einer Videobotschaft eine mögliche Rückkehr zu Tottenham angedeutet, die er nach seinem Wechsel an die Tottenham-Fans richtete.

In dieser Botschaft, die am gleichen Tag aufgenommen wurde, als der Deal mit Bayern abgeschlossen war, deutete er an, dass es möglich ist, in der Zukunft zu Tottenham zurückzukehren.

"Es ist kein Abschied, denn man weiß nie, wie sich Dinge in der Zukunft entwickeln", sagte der englische Nationalspieler wörtlich.

Harry Kane wird derweil am heutigen Mittwochabend sein Champions-League-Debüt für Bayern München in der Allianz-Arena gegen Manchester United geben. Ausgerechnet gegen den Rekordmeister aus England.

Nach vier Toren in vier Bundesligaspielen für die Bayern stehen die Chancen gut, dass der 1,88 Meter große Mittelstürmer auch in der Königsklasse treffen wird.