Bayern-Trainer Nagelsmann nach Sieg gegen FCA: "Haben unseren Job erledigt"

In der zweiten Runde des Wettbewerbs hatte Mads Pedersen die Augsburger in der neunten Minute in Führung geschossen, der FC Bayern letztlich jedoch klar die Oberhand behalten. 5:2 stand es am Ende .

"Am Ende steht das Ergebnis über dem, wie wir gespielt haben. Was offensiv sehr gut war, defensiv nicht immer", sagte der gebürtige Landsberger. Die drei Gegentore seien letztendlich "schon zu viel".

Benjamin Pavard (26) erzielte für den FC Bayern München im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag zwei Treffer. © Sven Hoppe/dpa

Dafür spricht auch das Lob von Hasan Salihamidzic (46) nach dem deutlichen Sieg gegen Augsburg.

"Ich freue mich wirklich, dass Benji das so gut macht. In den letzten vier bis sechs Wochen ist er einer der herausragenden Spieler hier bei uns", so der Sportvorstand im Anschluss an die Partie.

Pavard komme "jeden Tag mit einem Lächeln zum Training" an die Säbener Straße. Der französische Nationalspieler arbeite hart, sei gut gelaunt und vor allem in einer guten Form. Passend dazu gab es nun also den ersten Doppelpack der Profikarriere.

Trotz allem gab sich Salihamidzic mit Blick auf die Zukunft des Verteidigers am frühen Samstagabend zurückhaltend. "Alles andere werden wir sehen."

Bislang stand Pavard nach seinem Wechsel für 35 Millionen Euro im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart an die Isar wettbewerbsübergreifend in 150 Partien für den deutschen Rekordmeister auf dem Feld.

Er erzielte in diesen 14 Treffer und bereitete zudem ebenso viele Tore seiner Mannschaftskollegen vor.