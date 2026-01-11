FC-Bayern-Trainer Kompany über Wirbel um Lennart Karl: "Dann hat er ein Problem mit mir"

München - "Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid": Mit dieser unbekümmert ausgesprochenen Antwort auf eine Fan-Frage hat Lennart Karl (17) vom FC Bayern für mächtig Wirbel gesorgt. Sein Trainer Vincent Kompany (39) sieht das Ganze aber nicht so eng.

Vincent Kompany (39) hat einen anderen Blick auf den Wirbel um Lennart Karls (17) Real-Aussage. © Harry Langer/dpa

"Für mich ist alles in Ordnung", stellte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) klar.

Innerhalb der Mannschaft hatte die Aussage des 17-Jährigen bei einem Fanclub-Besuch für Spott gesorgt. "Seine Teamkollegen haben ihn ein bisschen aufgezogen", erzählte Kompany.

Er selbst habe ganz bewusst nicht mit Karl über den Vorfall gesprochen. Als Trainer versuche er, das Vorgefallene "ein bisschen aus der Distanz zu beobachten. Jeder gerät mal in einen Sturm. Und dann ist es wichtig, das Gesamtbild zu sehen und den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren".

Ärger bekäme sein Schützling aber unter anderen Umständen, wie der ehemalige Innenverteidiger Kompany meinte: "Wenn er mal schlecht trainiert, hat er ein Problem mit mir. Wenn er nicht gut spielt und nicht hundert Prozent gibt, hat er ein Problem mit mir."