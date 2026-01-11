FC-Bayern-Trainer Kompany über Wirbel um Lennart Karl: "Dann hat er ein Problem mit mir"
München - "Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid": Mit dieser unbekümmert ausgesprochenen Antwort auf eine Fan-Frage hat Lennart Karl (17) vom FC Bayern für mächtig Wirbel gesorgt. Sein Trainer Vincent Kompany (39) sieht das Ganze aber nicht so eng.
"Für mich ist alles in Ordnung", stellte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) klar.
Innerhalb der Mannschaft hatte die Aussage des 17-Jährigen bei einem Fanclub-Besuch für Spott gesorgt. "Seine Teamkollegen haben ihn ein bisschen aufgezogen", erzählte Kompany.
Er selbst habe ganz bewusst nicht mit Karl über den Vorfall gesprochen. Als Trainer versuche er, das Vorgefallene "ein bisschen aus der Distanz zu beobachten. Jeder gerät mal in einen Sturm. Und dann ist es wichtig, das Gesamtbild zu sehen und den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren".
Ärger bekäme sein Schützling aber unter anderen Umständen, wie der ehemalige Innenverteidiger Kompany meinte: "Wenn er mal schlecht trainiert, hat er ein Problem mit mir. Wenn er nicht gut spielt und nicht hundert Prozent gibt, hat er ein Problem mit mir."
Lennart Karl arbeitet hart beim FC Bayern München
Und weiter: "Was macht dieser 17-jährige Lennart Karl jeden Tag? Er trainiert wirklich hart. Er spielt sehr gut. Wie viele 17-Jährige machen das? Er arbeitet sehr hart für die Mannschaft, auch defensiv. Was er liefert jeden Tag im Training, im Spiel und auch bei den Meetings, das ist auf allerhöchstem Niveau."
Kompany lobte auch, dass der junge Angreifer einen Tag nach seinem Fauxpas direkt Sportvorstand Max Eberl (52) und Sportdirektor Christoph Freund (48) kontaktiert und sich für die Aufregung entschuldigt hat.
Und auch sportlich konnte Karl direkt danach wieder überzeugen. Im Testspiel gegen Red Bull Salzburg zwei Tage nach der Real-Aussage erzielte der 17-Jährige zwei Tore.
"Seine Qualität ist offensichtlich. Er macht so viel richtig", resümierte Kompany.
